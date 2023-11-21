Azerbaycan, Türkiye’den vidanjör kiralamak istiyor

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri birçok alanda çok boyutlu bir niteliğe ve derinliye sahiptir. Bu çok boyutluluğun önemli yönlerinden birisini de ikili ekonomik ilişkiler teşkil ediyor. Türkiye ve Azerbaycan tarafından karşılıklı olarak yapılan yatırımlar ve ikili ticaret hacmi yakın tarihte ciddi bir artıştan bahsetmek mümkündür. Özellikle siyasi ve askeri alanda sağlanan güçlü birliktelik, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde büyük fırsatlar doğurmuştur.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının “İki devlet tek millet” vurgusu halihazırda büyüme ivmesine giren ekonomik ilişkilerin artışına katkı sunan önemli bir söylem olmuştur. Bu bakımdan Türkiye ile Azerbaycan arasında sağlam temellere dayanan bu güçlü ilişki ülkemizdeki ihracatçılar için de çok önemli fırsatlar doğuruyor.

Bugün kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a, Azerbaycan’dan bırakılan ithalat ilanı ise kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde. Bu kapsamda petrol ve gaz üretiminin, nakliyesi, işlenmesi gibi hizmetleri içerisinde barındıran Azerbaycanlı bir firma, Türkiye’deki şubeleri için ekipman tedarik etme sürecinde olduklarını ileterek, vidanjör kiralamak istediklerini belirtti.

Taleplerine çok acil bir şekilde dönüş yapılmasını isteyen firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp Azerbaycanlı ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.