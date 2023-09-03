BAE firması, asansör parçaları istiyor

Türkiye ile BAE arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, 1 Eylül 2023 tarihinde yani birkaç gün önce yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın, ikili ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımları artırma yolunda stratejik rol üstlenmesi beklenirken, ticaret hacminin 5 yıl içinde 25 milyar dolara ulaşmasının önünü açması hedefleniyor.

TurkishExporter’da bugün yayınlanan bir ilanda ise ülkesinde asansör ve taşıma sistemleri işiyle uğraşan bir şirket Türkiye’den asansör parçaları talep etti.

Bu asansör ve parçaları ithalatçısı şirketle görüşmek isteyen ihracat firmaları, Forie mobil ihracat uygulamasını indirip şirketlerini tanımlamak suretiyle ilan sahibi şirkete ulaşabilecekler.