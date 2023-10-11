BAE, oyun alanı ekipmanları satın alacak

Her gün birçok ithalatçı firma onlarca alım ilanlarını TurkishExporter sayfasına yazmaya, TurkishExporter bu ihracat fırsatlarını sizlere sunmaya devam ediyor. Bu alım ilanlarından yalnızca biri Birleşik Arap Emirlikleri’nden geldi. Peyzaj ve sulama hizmetleri sunan BAE merkezli firma, Türkiye’den çeşitli modellerde çocuk oyun alanı ekipmanları ithalatı gerçekleştireceklerini yazdı.

İlan detaylarında modelleri daha detaylı bir şekilde aktaran bu Birleşik Arap Emirlikleri merkezli firmaya teklif sunabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında demo hesap talep etmeniz gerekiyor.

Eğlence- oyun alanı ekipmanları sektöründe ithalatçı firma listeleri

Eğlence – oyun alanı ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Türk üreticiler ve ihracat firmaları için yeni bir ticari bilgi kaynağı olan "Forie DataBank," kullanıma sunuldu. Bu platform, eğlence – oyun alanı ekipmanları sektöründeki firmaların iletişim bilgilerini içeriyor ve her gün yeni ülke bilgileri ekleniyor.

Birçok ürün kategorisindeki ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleriyle iletişim kurmanıza olanak tanıyan bu kaynağı şuradan detaylı inceleyebilirsiniz.

Eğer ürün veya hizmetleriniz için ilgili veriler bu kaynakta henüz kayıtlı değilse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu bilgileri isteyebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesiyseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 9506 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 9506 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 9506- Bu faslın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kültür fizik, jimnastik, atletizm ve diğer sporlara (masa tenisi dahil) veya açık hava oyunlarına mahsus eşya ve malzeme; yüzme havuzları ve küçük oyun havuzları.