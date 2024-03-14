BAE, Türk üreticilerden ‘hayvan yemi’ satın alacak!

Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye’nin Körfez Bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda yer alıyor. Müteahhitlikten, gastronomiye ve lojistiğe; finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış pek çok Türk firması Birleşik Arap Emirlikleri’nde başarılı işlere imza atıyor.

BAE’nin Türkiye’deki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artarken, ülkeden Türkiye’deki ihracatçıları heyecanlandıracak ithalat talepleri de gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda BAE’den dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ilan bırakan ithalatçı bir firma, Türkiye’den çeşitli hayvan yemleri ithal edeceğini belirtti.

BAE’den talepte bulunan firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

BAE pazarına giriş yapmak ister misiniz?

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık BAE pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde BAE’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin BAE pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.