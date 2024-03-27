BAE, Türk üreticilere yeşil ışık yaktı: Elektrikli ev aletleri satın alınacak!

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen bir ithalat talebini daha yayınladı.

Bu kapsamda 30 yılı aşkın bir süredir tarım, yüksek teknoloji, otomotiv ve tıbbi ekipman tedarikçiliği yapan bir BAE firması dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da ilan yayınladı. Firma ilanında Türk üreticilerden elektrikli süpürge, buharlı zemin temizleyici gibi çok çeşitli elektrikli ev aletleri satın alacağını belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Ev elektroniği potansiyel müşteri listesine hemen ulaşın

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin beyaz eşya sektöründeki ev elektroniği ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde ev elektroniği sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.