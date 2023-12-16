BAE, Türkiye’den kuruyemiş ithal edecek

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, bugün Türkiye’deki kuruyemiş üreticileri için bir ihracat kapısı araladı.

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri’nde çok çeşitli ürünlerin ihracatını ve ithalatını yaparak küresel pazarda yer edinen bir e-ticaret firması, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter aracılığıyla yayınladığı ilanla Türkiye’den kuruyemiş tedarik edeceğini bildirdi.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

BAE pazarına giriş bileti

BAE pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin BAE’de yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.