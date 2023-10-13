BAE, Türkiye’den mutfak eşyaları ithal edecek

Son zamanlarda büyük bir ticaret merkezi olarak yükselişe geçen Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen uluslararası fuarlar ve iş etkinlikleri, otelcilik sektörünü olumlu anlamda etkiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai merkezli firma, TurkishExporter’a bıraktıkları bir ilanla Türkiye’den mutfak eşyaları ithal edeceğini duyurdu. Otellere nevresimden çatal bıçağa, temizlik ürünlerinden yiyecek ve içecek ürünlerine kadar birçok farklı ürün grubuyla hizmet veren firma, ilan detaylarında satın alacakları ürünleri listeledi. Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için BAE pazarına ihracat fırsatlarını artırmak adına yeni bir ticari bilgi kaynağı ortaya çıktı: "Forie Databank". Bu kaynak, ihracat yapmayı planladığınız sektöre özel olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri ile iletişime geçmenizi sağlayan bir tür ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor.

Eğer faaliyet gösterdiğiniz veya ihracat yapmayı düşündüğünüz sektörle ilgili veriler bu kaynakta henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de isteme imkanınız bulunmaktadır.

İlanda yer alan ürünlerin bazılarının GTİP kodları şu şekildedir:

GTİP Kodu 7323 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7323 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 7323- Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı; demir veya çelik yünü; demir veya çelikten sünger veya temizlemeye veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri.