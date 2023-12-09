BAE’den ihracat fırsatı: “Vana ve pompa imalatçıları arıyorum”

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir ithalat talebi daha yayınladı.

Enerji, su arıtma ve katmanlı üretim alanlarında çözümler sunan bir ithalatçı firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter aracılığıyla yayınladığı ilanla Türkiye’den vana ve pompa tedarik edeceğini bildirdi.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla BAE pazarına giriş yapın

BAE pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin BAE’de yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.