Bahreyn, ağır hizmet tipi plastik kova satın almak istiyor

2022 verilerine göre 15,53 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirerek dünyanın 96.ithalatçı ülkesi olan Bahreyn, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bıraktı. Yapı ve inşaat projeleri, inşaat ve endüstriyel malzemeler, güvenlik ve iletişim, güç ve enerji gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren Bahreyn merkezli firma, ilanlarında ağır hizmet tipi geri dönüştürülmüş plastik kova ithal etmek istediklerini söyledi. 12 litre kapasiteli plastik kovaların sağlam bir tutma sapı olması gerektiğini belirten bu Bahreyn merkezli ithalatçı firma ile iletişime geçmek isteyen Türk üreticiler Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.

Plastik ambalaj sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Plastik ambalaj sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Her gün yeni ülke bilgilerinin eklendiği plastik ambalaj sektöründeki firmalarının ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Birçok ürün kalemlerindeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 3923 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 3923 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 3923 – Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri.