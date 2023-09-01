Bahreyn firması, çeşitli gıda ürünleri tedarikçisi arıyor

Türk restoranlarının dünya çapında büyük ilgi görmesi, yabancı ülkelerin Türk gıda ürünlerine talebi artırarak Türkiye'nin gıda ihracatını destekliyor. Zengin ve çeşitli lezzetler, uluslararası damak tadını memnun ederken Türkiye, gıda sektöründeki kalite ve çeşitlilikle küresel pazarda güçlü bir konumda yer alıyor.

Bahreyn kökenli bir firma, TurkishExporter platformunda yayınladığı alım ilanıyla Türkiye'den çeşitli gıda ürünleri ithal etmek istediğini duyurdu. Uzun bir geçmişe sahip olan bu firma, 100 yıldan fazla süredir faaliyet gösteriyor ve 6 binden fazla ürün çeşidiyle Arap Körfezi bölgesinde etkin bir konumda bulunuyor.

TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan şirketle iletişime geçerek teklif sunabilir. İlk defa platformu kullanacak firmalar ise Forie mobil uygulamasını App Store veya Google Play'den indirerek üyelik başvurusu yapabilir. Kurallara uygun başvuru yapan sektör şirketleri bu ilana cevap verebilir.

Gıda sektöründe kolayca ihracat müşterileri bulun

Gıda ihracat şirketleri, yeni ithalatçıları bulabilmek adına uluslararası fuarlara katılmak, ilgili ülkeye seyahat ederek yerinde pazar araştırmaları yapmak veya uluslararası medya organlarına reklam vermek gibi çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Ancak, bu faaliyetler genellikle hem maliyetli hem de zaman alıcı süreçler olabilir.

Eğer yeni ihracat müşterilerini bulmak için bu geleneksel yöntemler yerine daha etkili ve ekonomik bir yol arıyorsanız, aşağıdaki öneriyi değerlendirebilirsiniz: Forie İhracat Adres Bankası. Bu platform, yeni müşteriler bulmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir veritabanı sunmaktadır.