Bahreynli ithalatçı, akaryakıt tankı ithal edecek

Orta Doğu bölgesinde körfez ülkelerinin en küçüğü Bahreyn’den bir üretici ve tedarikçi ticaret firması, kamyonlar için akaryakıt tankı ithal etmek istediğini e-ihracat platformu TurkishExporter’a yazdı. Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Otomotiv – taşıt araçları sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Otomotiv – taşıt araçları sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Birçok ülkedeki ithalatçı firmalarının ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak niteliğinde. Otomotiv-taşıt araçları sektöründeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler bu kaynağa henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTIP Kodu 7310 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7310 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 7310 - Her türlü madde için hacmi 300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan demir veya çelikten depolar, sarnıçlar, variller, fıçılar, kutular ve benzeri kaplar