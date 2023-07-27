Balkanlarda büyük ihracat partnerimiz: Bulgaristan

Türkiye, 2022 yılında Bulgaristan'a rekor seviyede ihracat gerçekleştirdi. Bulgaristan 4,42 milyar dolar mal ve hizmet satın aldı. 2022'de ihracat, 2021'e göre yüzde 21,4 arttı.

Bulgaristan pazarının Türkiye ihracatındaki payı yüzde 1,7 oranında. Türkiye'nin geçen yıl en çok mal ihraç ettiği ülkeler arasında 13. sırada yer alan Bulgaristan, Türkiye'den 6,3 milyar dolarlık mal ithal eden Romanya'nın ardından Balkanlar'daki en önemli ikinci Türkiye pazarı konumunda.

Türkiye'nin Bulgaristan'a yaptığı ithalatta en büyük payı 732 milyon dolarla kimya ürünleri alırken, onu 624,5 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 605 milyon dolarla çelik ve 403 milyon dolarla elektrikli ev aletleri ve elektronik eşya ithalatı takip ediyor.

Bulgaristan, TurkishExporter'a En Çok Talep Gelen Ülkeler Birisi

Üyeleri için her gün 30 ila 50 milyon dolarlık ihracat için alım ilanları yayınlayan TurkishExporter B2B ihracat platformunda en çok ilan yayınlayan ülkelerden bir tanesi de Bulgaristan.

TurkishExporter Kurumsal İletişim Direktörü Gamze Nur Akkiprik, "Bulgaristan'dan çok düzeyli ihracat fırsatlarına yer veriyoruz. Diğer ülkelere göre daha çok alım ilanı yayınlanan Bulgaristan ithalatçıları sitemizde oldukça aktifler. Komşumuzla ilişkilerimizin iyi olması ve ikili ticaret artması ihracatçı şirketlere önemli fırsatlar sunuyor. Yeni markamız Forie B2B platformunda binlerce Bulgaristan firmasına yer vermek için hazırlıklar yapıyoruz ve Bulgaristan'da çeşitli kurumlarla temas halindeyiz. Eylül ayı itibariyle sürprizi açıklayacağız.’’ dedi.

Bulgaristan’dan Güncel İhaleler

Akkiprik, “Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimiz düzenli olarak Bulgaristan’dan güncel ihaleler yayınlıyor. Biz de bu ihalelere bundan böyle Forie’de yer alan DataBank alanımızda yer vereceğiz. Bunu üyelerimiz Forie sistemini uygun bir şekilde indirip kullanabilecekler. Bu ayın ihaleleri şuradan görülebilir. İhalelerde medikalden, yapı işlerine kadar onlarca iş, milyonlarca dolarlık fırsatlar var."

Dünya Gazetesi okuyucularına özel sunulacak ücretsiz haklar için formu doldurabilirsiniz.