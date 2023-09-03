Belarus şirketi, Türkiye’den ahşap tutkalı istiyor

Kimya sektörünün en büyük ihracat müşterisi olan Avrupa’da resesyon endişesi kimya ihracatçılarını kaygılandırırken, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler Rusya, İspanya, Hollanda, İtalya, Almanya, Romanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika şeklinde sıralandı.

Sektörün yeni pazarlara yönelmesi Türk şirketlerini bu kaygılarını azaltacak. Kimya ihracatçılarının yeni pazar arayışlarında b2b e-ihracat platformlarını etkin kullanması bekleniyor.

Bugün TurkishExporter’da yer alan bir alım ilanında, kapı hırdavatları ve ahşap işleme ekipmanları alanında geniş müşteri portföyüne sahip Belarus şirketi Türkiye’den ahşap tutkalı talep etti.

Bu şirketle temas kurmak isteyen ihracatçılar Forie.com’da demo açarak ithalatçı şirketin iletişim bilgilerine sahip olabilecek