Belarus, Türkiye’nin taze meyve ve sebzelerini istiyor

Toplamda 12,53 milyar dolar ihracat hacmi ile dünyanın 105. ithalatçı ülkesi olan Belarus, en çok ürün tedariğini sırasıyla Çin ve Polonya’dan gerçekleştiriyor. Belarus’un ithalat yaptığı ülkeler listesinde Türkiye ise 1,12 milyar ile 5.sırada.

Bu kapsamda son yıllarda Türkiye ile arasında ticari ve ekonomik ilişkileri dinamik olarak gelişim gösteren Belarus’tan bir alım talebi geldi. Tüketicilere geniş bir yelpazede, uluslararası standartlara uygun kalitede, adil fiyat ilkesine uygun meyve ve sebze sunan Belarus firması, Türkiye’nin taze meyve ve sebzelerine talip oldu. Belarus’tan gelen bu ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Belarus pazarına giriş bileti

Belarus pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Belarus’ta yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin meyve ve sebze ihracatı yükselişte

Yaş meyve sebze mamulleri sektörünün ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık süreçte geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 19.5 arttı. Bu dönemde ise ihracat rakamı 2.6 milyar dolara ulaştı. Bu kapsamda Türkiye'den yılın 9 ayında yaklaşık 100 ülkeye 2 milyar 294 milyon 280 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi.