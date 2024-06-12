Boltas, krizleri konteyner taşımacılığı ile aştı

Limanlarda elleç­lenen konteyner sayısında­ki artışa dikkat çeken Çoban, ayrıca Türk tır sürücülerinin Shengen vizesi sorununun da konteyner taşımacılığına il­giyi çoğalttığını belirtti.

Kızıl­deniz krizinin ardından Tür­kiye’nin deniz limanlarının öneminin daha da büyüdüğü­nün altını çizen Selman Ço­ban, Ulaştırma ve Haberleş­me Bakanlığı verilerine göre ocak-nisan aylarında Türk li­manlarında elleçlenen dış ti­carete konu konteyner mik­tarında yüzde 7,2 artış yaşan­dığına işaret etti. Çoban, bu dönemde deniz limanların­da elleçlenen transit kontey­ner miktarında ise Kızıldeniz krizi nedeniyle yüzde 59,6 gibi güçlü bir artış gerçekleştiğini hatırlattı.

“Vize engelini denizden aşıyoruz”

Kızıldeniz krizinin yanı sı­ra Avrupa Birliği (AB) ülke­lerinin Türk tır sürücülerine yönelik Shengen vizesi enge­linin de özellikle ihracatçı fir­maları intermodale ve deniz yoluna yönlendirdiğini ifade eden Selman Çoban, bu ilgi­nin Boltas’ın demir ve deniz yolu konteyner taşımalarına da yansıdığını söyledi. Çoban, “Acente bağlantılarımız, Av­rupa başta olmak üzere yay­gın lojistik ağımız ve tecrübeli personelimiz sayesinde, bü­tün dünyada limandan limana ve kapıdan kapıya konteyner taşımacılığı hizmeti veren global bir şirkete dönüştük.

Bu süreçte maliyet etkin çö­zümler ve güvenilir süreler­de transit teslimatlarımızı tamamladık” dedi. Alman­ya, Fransa, İtalya ve Roman­ya’daki şirket, ofis ve depola­rıyla Boltas olarak Avrupa’da güçlü bir altyapı kurduklarını sözlerine ekleyen Çoban, “AB ülkelerinin tır sürücülerine yönelik vize engeli nedeniyle Türkiye’nin tır filosu da tam kapasiteyle çalışamazken, es­nek ve güvenli konteyner ta­şımacılığı çözümlerimizle müşterilerimizin teslimatla­rında gecikme yaşanmasını önlüyoruz” diye konuştu.

“Yeşil Mutabakata uyumu kolaylaştıracağız”

Boltas’ın CEO’su Selman Çoban, dünyayı etkisi altına alan bir diğer sorunun da ik­lim krizi olduğunu hatırla­tarak, kara yoluna göre çok daha düşük karbon salımı nedeniyle deniz yolunun çev­reci bir taşımacılık modu ol­duğuna dikkat çekti. AB’nin hayata geçirdiği Avrupa Ye­şil Mutabakatı’na da dikkat çeken Çoban, sözlerini şöy­le tamamladı: “Küresel tica­reti etkileyecek Avrupa Yeşil Mutabakatına uyumu kolay­laştırarak önümüzdeki dö­nemde Türkiye’nin Avrupa’ya ihracat artışına katkılarımızı sürdüreceğiz.”