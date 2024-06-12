Boltas, krizleri konteyner taşımacılığı ile aştı
Uluslararası ticarete açık bütün limanlarda taşımacılık yaptıklarını söyleyen Boltas’ın CEO’su Selman Çoban, Kızıldeniz krizi sonrası uluslararası ticarette Türk limanlarının önem kazandığını dile getirdi.
Limanlarda elleçlenen konteyner sayısındaki artışa dikkat çeken Çoban, ayrıca Türk tır sürücülerinin Shengen vizesi sorununun da konteyner taşımacılığına ilgiyi çoğalttığını belirtti.
Kızıldeniz krizinin ardından Türkiye’nin deniz limanlarının öneminin daha da büyüdüğünün altını çizen Selman Çoban, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre ocak-nisan aylarında Türk limanlarında elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarında yüzde 7,2 artış yaşandığına işaret etti. Çoban, bu dönemde deniz limanlarında elleçlenen transit konteyner miktarında ise Kızıldeniz krizi nedeniyle yüzde 59,6 gibi güçlü bir artış gerçekleştiğini hatırlattı.
“Vize engelini denizden aşıyoruz”
Kızıldeniz krizinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türk tır sürücülerine yönelik Shengen vizesi engelinin de özellikle ihracatçı firmaları intermodale ve deniz yoluna yönlendirdiğini ifade eden Selman Çoban, bu ilginin Boltas’ın demir ve deniz yolu konteyner taşımalarına da yansıdığını söyledi. Çoban, “Acente bağlantılarımız, Avrupa başta olmak üzere yaygın lojistik ağımız ve tecrübeli personelimiz sayesinde, bütün dünyada limandan limana ve kapıdan kapıya konteyner taşımacılığı hizmeti veren global bir şirkete dönüştük.
Bu süreçte maliyet etkin çözümler ve güvenilir sürelerde transit teslimatlarımızı tamamladık” dedi. Almanya, Fransa, İtalya ve Romanya’daki şirket, ofis ve depolarıyla Boltas olarak Avrupa’da güçlü bir altyapı kurduklarını sözlerine ekleyen Çoban, “AB ülkelerinin tır sürücülerine yönelik vize engeli nedeniyle Türkiye’nin tır filosu da tam kapasiteyle çalışamazken, esnek ve güvenli konteyner taşımacılığı çözümlerimizle müşterilerimizin teslimatlarında gecikme yaşanmasını önlüyoruz” diye konuştu.
“Yeşil Mutabakata uyumu kolaylaştıracağız”
Boltas’ın CEO’su Selman Çoban, dünyayı etkisi altına alan bir diğer sorunun da iklim krizi olduğunu hatırlatarak, kara yoluna göre çok daha düşük karbon salımı nedeniyle deniz yolunun çevreci bir taşımacılık modu olduğuna dikkat çekti. AB’nin hayata geçirdiği Avrupa Yeşil Mutabakatı’na da dikkat çeken Çoban, sözlerini şöyle tamamladı: “Küresel ticareti etkileyecek Avrupa Yeşil Mutabakatına uyumu kolaylaştırarak önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Avrupa’ya ihracat artışına katkılarımızı sürdüreceğiz.”