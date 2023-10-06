Brezilya firması, Türkiye’den ayna ithal edecek

272,7 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Brezilya’dan bir alım talebi bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Müşteri izleme ve tavsiye, kalite denetimi ve maliyet simülasyonu gibi ithalat hizmetleri sağlayan Brezilya merkezli ve Asya’da da ofisleri bulunan firma, bronz renk ayna isteyen potansiyel bir müşterileri olduğunu yazdı. İlanlarında en kısa süreçte Türk ayna imalatçısı ve ihracatçılarıyla iletişime geçmek istediklerini ve bu fırsatın iyi bir iş birliğini olabileceğinin altını çizen bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Brezilya’ya kolay ihracat

Türk üreticiler ve ihracatçıları için Brezilya pazarına yönelik artık yeni bir ticaret bilgi kaynağı mevcut: "Forie Databank." Bu kaynak, ihracatçılara büyük fayda sağlayacak bir adres bankası işlevi görüyor. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, Brezilya’daki potansiyel ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer bu kaynakta faaliyet gösterdiğiniz sektör için henüz veri bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie platformunda yer alan kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek gerekli bilgileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile konşimento verilerine de ulaşmanız mümkün.

GTİP Kodu 7009 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7009 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 7009 – Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil):