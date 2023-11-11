Britanya'dan Türkiye'ye yeni serbest ticaret anlaşması önerisi

Britanya ve Türkiye arasında, Britanya'nın AB üyesi olduğu 1990’lı yıllardan bu yana süregelen hükümlerin yer aldığı ve sadece ticari malları kapsayan bir serbest ticaret anlaşması bulunuyor.

Britanya, 21'inci Yüzyıl'a uygun; hizmetler, dijital ve teknoloji gibi alanları da kapsayan, yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmeyi talep ediyor.

'Bir yılda yüzde 30 büyüme'

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Nigel Huddleston, Britanya'nın Türkiye'deki en büyük yatırımcılarından biri Vodafone Grubu’nun Newbury’deki merkezini ziyaret etti.

Huddleston, ziyaretindeki konuşmasında yeni ticaret anlaşmasından bahsetti: “Ticaret anlaşmalarının nihai amacı, işletmelere fırsatlar sunmak, ekonomileri büyütmek ve istihdamı desteklemektir. Bu nedenle işletmelerin bize bu anlaşmalardan neler beklediklerini söylemesi büyük önem taşıyor. Harika bir stratejik ortak olan Türkiye'yle ticari ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. İşbirliğimiz, sadece geçtiğimiz bir yılda yüzde 30’dan fazla büyüme kaydetti. Serbest ticaret anlaşmamızı geliştirmeye başlamanın, büyüme fırsatlarının önünü açmanın ve İngiliz işletmelerinin yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip bu pazara daha iyi erişmesini sağlamanın büyük heyecanını yaşıyorum.”

Huddleston'ın bahsettiği yeni anlaşma için şirketlere yönelik katkı çağrısı 5 Ocak 2024'e kadar 'gov.uk' adresinde yer alacak.

'Daha büyük fırsatlar olacak'

Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO'su ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Britanya Ülke Temsilcisi Serpil Timuray ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Uzun vadeli hedefleriyle Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren Vodafone, son 15 yılda ülkenin dijitalleşmesine ve ekonomik ilerlemesine önemli katkılar sunan lider bir yatırımcı konumundadır. Yeni bir ticaret anlaşması, hem Vodafone hem de Türkiye'ye yatırım yapan diğer şirketler için daha büyük fırsatlar yaratacaktır ve Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır.”

Ticaret hacmi ne kadar?

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022 yılında 23,5 milyar sterline (Yaklaşık 822 milyar lira) ulaşmasıyla Türkiye, Birleşik Krallık'ın en büyük 20 ticaret ortağı arasında yerini aldı. Aralarında Vodafone gibi tanınmış markaların da bulunduğu, Birleşik Krallık’ta KDV ödeyen yaklaşık 7 bin 500 işletme Türkiye'ye mal ihracatı yapıyor.