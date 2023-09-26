Bulgar ithalatçı, ISO tank konteynerler satın almak istiyor

Çok sayıda gölüyle doğal kaynak suyu açısından zengin bir ülke olan Bulgaristan’dan bir ithalatçı, atık suyun deniz yoluyla taşınması amacıyla kullanılmak üzere 5 adet ISO tank konteynerler satın alacağını e-ihracat platformu TurkishExporter’ yazdı. Bulgaristan ve Belçika’daki ofisleriyle hem Batı hem de Doğu Avrupa’da faaliyet gösteren Bulgar firma, alım ilanlarında ürün detaylarına değindi. İlandaki Bulgar ithalatçının iletişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Bulgar pazarına kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için Bulgaristan pazarına ihracat fırsatlarını artırmak adına yeni bir ticari bilgi kaynağı ortaya çıktı: "Forie Databank". Bu kaynak, ihracat yapmayı planladığınız sektöre özel olarak Bulgaristan’daki ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri ile iletişime geçmenizi sağlayan bir tür ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor.

Eğer faaliyet gösterdiğiniz veya ihracat yapmayı düşündüğünüz sektörle ilgili veriler bu kaynakta henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de isteme imkanınız bulunmaktadır. Bu kaynaklar, Türk ihracatçıları için Bulgaristan pazarına erişim konusunda yeni kapılar açabilir.

Gtip Kodu 8609 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 8609 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 8609 – Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerler (sıvıların taşınmasına mahsus konteynerler dahil).