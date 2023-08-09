Cayman Adaları’na ihraç edilmemiş ürün satmak isteyen?

Türkiye, gemi ve yat ihracatıyla Cayman Adaları'nda büyük bir başarıya imza attı. 2,19 milyar dolarlık ihracatın çoğunu oluşturan bu sektörde, geçtiğimiz yıl 150,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ihracatın %60'ı gemi ürünlerinden oluşurken, %27'si uçak motorlarına aitti.

Bu alanda ilk ihracatı gerçekleştirmeye hazır mısınız?

Türkiye'nin Cayman Adaları'na daha önce propan tankları veya propan bobtail teslimat kamyonları ihraç etmediği görülüyor. Şimdi yeni bir fırsat kapısı açılıyor: Propan Tankları ve Bobtail Teslimat Kamyonları!

Cayman Adaları'nda gaz sektöründe faaliyet gösteren bir firma, Türkiye'nin propan tankları ve propan bobtail teslimat kamyonları üreticilerini arıyor. Bu fırsatla Türkiye, 20 lb'lik tanklardan 1000G'lik tanklara kadar değişen boyutlarda propan tankları tedarik edebilir ve aynı zamanda propan bobtail teslimat kamyonları ihraç edebilecek.

Bu işbirliği, Türk ihracatçıları için yeni ve büyüyen bir pazarda önemli bir adım anlamına geliyor. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. TurkishExporter.com.tr'ye üye olarak, öncelikli ihracat fırsatlarını yakından takip edebilirsiniz.