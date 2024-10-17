Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Bakü'de B2B görüşmelerine katıldı

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Azerbaycan'da gerçekleştirilen B2B görüşmelerine katıldı. ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan başkanlığındaki 21 firma temsilcisinden oluşan heyetin hazır bulunduğu etkinlikte, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasını hedefliyor.

Azerbaycan'a yatırım yapmak Avrasya pazarına girmek demek

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yakup Sefer, Azerbaycan'ın ekonomik durumu ve Türkiye ile ticari ilişkileri hakkında yaptığı sunumda, "Azerbaycan, Avrasya'ya açılan kapıdır. Burada yapılan yatırım, aslında bütün Avrasya pazarına girilmesi anlamına geliyor. Taşıdığı potansiyel nedeniyle Türk firmalarını Azerbaycan'a davet ediyoruz" dedi Etkinlik, Türk ve Azerbaycanlı şirketlerin B2B görüşmeleri ile devam etti.

Türkiye çelik üretiminde dünyada 7. sırada

ÇİB heyetinde yer alan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Armağan Vurdu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çelik üretiminde dünyada 7'nci, Avrupa'da ise ilk sırada olduğunu belirterek, "Geçen yıl Azerbaycan'ın yaptığı 850 bin tonluk ihracatın yüzde 7,5'ine tekabül eden 64 bin tonunu Türkiye gerçekleştirdi. Biz, Azerbaycan'la ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve bu potansiyeli her iki ülkenin karşılıklı menfaati çerçevesinde ilerletmek istiyoruz" diye konuştu.