 Çevikel: 2024 yılı ihracatı için umutluyuz

2023 yılının küresel ve ulusal anlamda pek çok nedenden ötürü ticaretin yavaşladığı bir yıl olduğunu söyleyen Nilüfer Çevikel, tüm sektörlerin bu yavaşlamadan etkilendiğini belirtti. Çevikel, “Buna rağmen sanayici olarak yeni pazarlar arayarak, inovatif ürünler geliştirerek mevcut üretim hacmimizi korumaya çalıştık. Dönemsel olarak ivmelerde düşüşler yaşansa da 2023 yılını 5 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

“2024 ihracat rakamları daha iyi neticelenecek”

İhracat rakamlarını korumaya çalışırken aynı zamanda yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye gayret gösterdiklerini söyleyen Çevikel, “İklim değişikliği ile mücadele için devreye alınan ve ülkemizin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması kapsamında yeşil üretime olan yatırımın arttığı bir dönem geçirdik.

Gerek GES yatırımları gerek karbon ayak izi konularıyla yakından ilgilendik ve çoğu sanayici bu yatırımlarını tamamladı. Yakın zamanda KOSGEB’in de yayınladığı desteklerle yeşil dönüşümünü tamamlayamayan sanayiciler için çok iyi bir fırsat dönemi başladı. Umuyorum ki tüm bu gelişmelerin yanında 2024 yılı içerisinde ihracat rakamları çok daha iyi neticelenecektir” diye konuştu.

“Bursa otomotiv ihracatının doğrudan yarısı DOSAB bölgesinden yapılıyor”

Türkiye’nin ilk otomobil fabrikasının da, DOSAB’da yer aldığını söyleyen Nilüfer Çevikel, “Ana sanayinin bölgemizde yer alması neticesinde doğal olarak yan sanayi de iyi düzeyde gelişmiş durumda. Tüm bu firmaların hemen hepsi aktif ihracat yapmakta ve dünyanın önde gelen ana sanayilerine parça temin etmekte. Dolayısıyla Bursa otomotiv ihracatının doğrudan yarısı DOSAB bölgesinden yapılıyor diyebiliriz” dedi.