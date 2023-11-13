Cezayir, spiral soğutucu tedarikçisi arıyor

Büyük bir tüketici pazarına ve gittikçe artan harcama gücüne sahip olan Cezayir’in, Türkiye ile arasındaki ilişkileri büyük bir atılım ve gelişim içinde olmaya devam ediyor.

Son 3 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir mesafe katetmesiyle de bu ülkelerin ticaret hacminin artırılması ve orta vadede 10 milyar dolar olması hedefleniyor. Bu kapsamda üreticiler için önemli bir kapı olabilecek Cezayir’den, Türkiye’deki ihracatçılara bir fırsat geldi.

Yiyecek sektöründeki büyük büyüme ve genişleme ivmesiyle yerel pazarda boy gösteren Cezayirli şirket, Türkiye’deki ihracatçılardan spiral soğutucu satın almak istiyor. Yayınladığı ilanla istediği ürünün tüm özelliklerini belirten Cezayirli firma, ilgili kişilerden ürün hakkında bilgi ve fiyat teklifi bekliyor.

Cezayir’den gelen bu ihracat fırsatını değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.