Çimento, cam ve seramik sektörü 2024’e odaklandı

Sektörün, 2018’den 2022’ye kadar aradan geçen beş yılda ihracatını yüzde 78 arttığını söyleyen Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı Erdem Çenesiz, “Pandemiden ticaret savaşlarına pek çok zorlu sınavın verildiği bu beş yıldan başarıyla çıkan ihracatçılarımız, şu an içinde bulunduğumuz global ekonomik durgunluğu da aşacaktır. Hedefimiz bu yıl sonunda geçen yıla ait ihracat değerlerimizi korumak ve 2024 yılı itibariyle yeniden yükselişe geçmek” dedi.

Ödül töreninin düzenlediği ilk yıl olan 2018’de 3,2 milyar dolar olan ihracatlarını 2022 yıl sonu itibarıyla 5,6 milyar dolara ulaştırdıklarını söyleyen Çenesiz, üstelik bunu, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, COVID-19 pandemisi, kısıtlamalar, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji tedariki ve maliyetleri ve dünyayı saran ekonomik kriz endişesi gibi pek çok krizin ve belirsizliğin art arda yaşandığı yıllarda yaptıklarını ifade etti.

Geçen yıl üç sektörün ihracatını bir önceki yıla göre değer bazında yüzde 17 arttığını belirten Çenesiz, Türkiye sanayi ihracatı ortalamasının 3 katı katma değer ürettiklerini duyurdu.

Bu yılın ilk 8 ayında ise 3,3 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını aktaran Çenesiz, “Hedefimiz, deprem sonrası artan iç talebi de karşılayarak geçen yıla ait ihracat değerimizi korumak. 2024 yılı itibarıyla ise global gelişmelere de bağlı olarak ihracatımızı yeniden artıracağımıza ve bu artışı uzun yıllar koruyacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

En fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen 2022 yılı “5. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ile en fazla ihracat yapan firmalara ödül verildi. Düz cam, cam ev eşyası ve cam ambalajda en çok ihracat yapan firma Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Seramik kaplama ve seramik sağlık gereçlerinde en çok ihracat yapan firma ödülünü Ekom Eczacıbaşı aldı. Porselen sofra ve mutfak eşyası kategorisinde en fazla ihracat yapan firma ödülünü ise Heriş Seramik aldı. Genel çimento sektörü kategorisinde en fazla ihracat yapan firma ödülünü Nuh Çimento aldı.