Danimarka firması, plastik saklama kabı üreticisi arıyor

2022 yılında Türkiye 184 ülkeye ev ve mutfak eşyaları sektöründe ihracat yaptı. Sektörde Çin, Almanya, İtalya, Hollanda ve ABD'nin ardından değer bazında ihracatta 6'ncı sıradayız. İddialı olduğumuz bu sektörde ithalatçılar Türkiye’yi yöneliyor.

Bugün TurkishExporter’da yer alan bir alım talebinde Danimarka firması, Türkiye’de saklama kabı üreticisi bulmak için başvuru yaptı. Alıcı firmanın iletişim bilgilerine ulaşmak isteyen sektör firmaları Forie’de bir demo hesap açarak ithalatçı ile temas kurabilecekler.



Evsid, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği ile yapılan protokol çerçevesinde bu alım ilanın Evsid üyeleri ücretsiz erişebileceklerdir.