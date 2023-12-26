Doğal taş ve mermer pazarında Avrupa fırsatı

Bu hafta tüm Avrupa'yı kapsayacak olan araştırmalarımıza İngiltere'den başlıyoruz. Bu sektörde iş yapan ihracat şirketlerine her gün farklı ülke potansiyel alıcı şirketler listesi sunacağız.

TurkishExporter pazar araştırması ekibi tarafından hazırlanan İngiltere'deki doğal taş pazarı potansiyel ihracat müşterileri listesi, toplamda 362 dolayında firmayı kapsamaktadır. Araştırma için bu linke göz atın.

İngiltere doğal taş pazarında nerededir?

İhracat şirketleri pazar araştırması yaparken dış ticaret uzmanlarının ilk bakmaları gereken nokta olan dünyanın en büyük doğal ithalatçısı hangi ülkelerdir, İngiltere ilk 10 ithalatçı ülke arasında mıdır?

Evet, İngiltere bu ürün grubunda dünyanın 8. büyük ithalatçısı konumunda. GTİP Kodu 6802 olan yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlarda, İngiltere'nin toplam ithalatı: 289,5 milyon dolar, bu rakam dünya toplam ithalatın %2,5'u düzeyindedir.

İngiltere'nin en çok ithalat yaptığı 10 ülke:

Hindistan: 80 milyon

Çin: 67 milyon

İtalya: 58 milyon

Portekiz: 17 milyon

Türkiye: 15 milyon

İspanya: 13 milyon

Mısır: 7 milyon

Fransa: 6 milyon

Almanya: 3 milyon

Brezilya: 3 milyon



İngiltere ithalat ekonomisi hakkında

Dünyanın en büyük 5. büyük ithalat ülkesi olan İngiltere, 2022 yılı verilerine göre toplamda 816,2 milyar dolarlık dev bir hacme sahip. İhracat şirketlerinin her zaman gözdesi olan İngiltere her sektörden önemli fırsatları bünyesinde barındırıyor.

Şimdi İngiltere pazarında büyüme zamanı

Asyalı ihracatçıların yükselecek navlun fiyatı nedeniyle şimdi fırsatı değerlendirme zamanı. Doğal taş ve mermer pazarında son yıllarda İngiltere'nin Türkiye'de yapılan ithalatın düşüş eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir, şimdi bu eğilimi tersine dönüştürmek lazım.

Bu konuya ilgi duyan dış ticaret uzmanlarının Forie'deki yer döşemeleri konusunda taahhüt hizmetleri ve toptancılık yapan şirketler listesine de ayrıca bakmalarında yarar vardır. Yine bir üst ana kategori olan yapı müteahhitlik şirketleri de doğal taş üreticileri için hedef ihracat müşterisi listesi olduğunu gözden kaçırmamaları lazımdır.

Bu verileri nasıl alabilirsiniz?

Bu makalede yer alan verileri doğrudan satın alabilirsiniz. TurkishExporter veya Forie ihracat pazaryerine üyeyseniz bu adres bankalarını ayrıca ödeme yapmadan promosyon olarak alabilirsiniz.