Doğu Karadeniz balının 8 aylık ihracat hacmi: 1,41 milyon dolar

Ülkemizde üretilen ve sofralarımızı süsleyen bal, dünyanın 11 ülkesinde de damak tatlarına hitap etmeyi sürdürüyor. 2024'ün ocak-ağustos döneminde Doğu Karadeniz'den yapılan 336 tonluk bal ihracatında ABD ilk sırada yer alıyor.

Bal ihracatı konusunda açıklama yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, "ABD, 665 bin 390 dolarla ilk sırada yer aldı. ABD'yi 376 bin 367 dolarla Almanya, 154 bin 53 dolarla Suudi Arabistan takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Katar, Umman, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Krallık ve Belçika'ya da bal satıldı" diye konuştu.

Kalyoncu, balın bölgenin önemli ihraç ürünlerinden olduğuna dikkati çekerek, bu yıl yağmurlu geçen sezon nedeniyle rekoltenin düşük kaldığını ifade e