Dünya devi Hindistan’a adım atın: İhracatınızı genişletmek için şimdi tam zamanı!

Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkiler, her geçen gün daha da güçleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi. Türkiye'nin Hindistan'a olan ihracatı, özellikle tekstil, makine, otomotiv ve kimya gibi sektörlerde yoğunlaşıyor. Bu sektörlerdeki ürünler, Hindistan pazarında büyük ilgi görüyor ve Türk şirketleri için önemli bir fırsat sunuyor.

İki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret potansiyeli gelecekte daha da güçlenmesi beklenirken bugün Hindistan’dan Türk üreticilere bir fırsat kapısı aralandı. Bu kapsamda Hindistan’ın pirinç endüstrisinde faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türk üreticilerden elma satın alacağını belirtti.

Hindistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Hindistan'ın dev pazarında yer edinin!

Türk üreticiler ve ihracat firmaları için Hindistan pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Hindistan'daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor. Hindistan'da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.

Hindistan'da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişebilirsiniz.