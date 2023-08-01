e-ihracatın payı yüzde 10'a çıkacak

Açıklamada, "Oluşturduğumuz destek paketleriyle, e-ihracatımızın genel ihracatımız içerisindeki payını yüzde 1,5'ten yüzde 10'a çıkarmak ve böylece dünyada hızla yükselmekte olan sınır ötesi e-ticaret pazarında ülkemiz ihracatçılarının etkin ve aktif bir şekilde rol almasına yardımcı olmak hedeflenmektedir" denildi.

Bakanlıkça hazırlanan "e-ihracat destek paketi" ile tüm e-ihracat ekosistemini kapsayacak şekilde firmaların, KOBİ'lerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanmasına, yurt dışı pazarlarda Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesine, siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına yönelik giderlerinin desteklenmesine, şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak "E-İhracat Konsorsiyumları" ile "Türkiye E-İhracat Platformu" kurulmasına yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

Dünya ticaretinde sınırları aşan ticari hayatta ihracatçıların ve üreticilerin pazar paylarını koruması ve daha efektif bir şekilde sınırlarını genişletmesi için gerekli tüm imkanların sağlandığı vurgulanarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatın gelişmesi adına E-ihracat ayağını da güçlendirmek, geliştirmek adına çalışmaların devam ettiği bildirildi.