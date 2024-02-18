Ege'den 1 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde 1 milyar dolardan fazla ihracat yapan yedinci birlik olurken, EİB çatısı altında 1 milyar doları aşan gıda sektörleri kuru meyveyle birlikte dörde yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, dünyanın kuru meyve ambarı olduklarını, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir üretim ve ihracatında dünya birinciliğini elde ettiklerini söyledi.

Işık, Ege Bölgesi’nden kuru meyve ihracatında ilk kez 1 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarını, üretimden gelen güçleriyle 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yaparak bu başarıyı yakaladıklarının altını çizdi.

'Son 30 yılda üretimimizi 3 kat artırdık'

Ege Bölgesi’nde son 30 yıllık süreçte kuru meyve üretiminin büyük bir artış gösterdiğini anlatan Işık, “Çekirdeksiz kuru üzümde 100 bin ton seviyesindeki üretimimiz bugün 300 bin ton seviyesine ulaştı. 30 bin tonluk kuru incir üretimi 90 bin tonlara yükseldi. Son 30 yıllık dönemde üreticilerimiz, ihracatçılarımız, tüccarlarımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, üniversitelerimiz, araştırma enstitülerimiz sektörümüzün tüm unsurlarının gayretleriyle ihracatta bugün 1 milyar doları aştık. Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. 2024 yılı sonu için belirlediğimiz 1,1 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

'İhraç fiyatlarımızı yükselttik, üreticimizin yüzünü güldürdü'

Türkiye genelinde her yıl 500 bin ton kuru meyve ihracatına imza attıklarına vurgu yapan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu başarı sürdürülebilirliğin en güzel örneği. Bu sene iştigal sahamızdaki ürünlerin rekoltelerinde yüzde 25-40 arasında düşüşler vardı. İhracatçılar olarak ortalama ihraç fiyatlarımızı yukarı taşıdık. Kuru meyve sektöründe 2,44 dolar olan kilogram başı ortalama ihraç fiyatımızı 2,75 dolara çıkardık ve üreticilerimizin rekoltedeki kayıplarını telafi etmelerini sağladık, üreticilerimizin yüzünü güldürdük.”

Ege Bölgesi’nin organik ürün üretiminde de son 35 yılda yaptığı yatırımlarla Türkiye’de organik ürün ihracatının liderliğini açık ara sürdürdüğünü dillendiren Başkan Işık, “Suyumuzu, topraklarımızı ve ürünlerimizi korumak için üniversitelerimiz ve enstitülerimizle ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile iş birliğinde kuru meyve işletmelerinde su kullanımının azaltılmasına dönük tedbirlerin araştırılması projemizde pilot olarak seçilen çekirdeksiz kuru üzüm işletmelerimizde su sarfiyatını hissedilir şekilde düşürdük ve kullanılan suların yeniden kullanımını sağladık. Önerilen ek alternatif arıtım prosesleri ile yüzde 50’ye yakın bir su kazanımının elde edilmesi mümkün görülüyor. İklim değişikliğinin etkilerinin sınırlı kalması, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı üretiminde kalite ve gıda güvenliğinin artırılması için araştırma enstitülerimizle ve üniversitelerimizle çalışmalarımız uzun yıllardır devam ediyor. Bu çalışmalarımızın sonuçlarını ihracat rakamlarımıza yansıyınca doğru yolda olduğumuzu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

'Kuru meyveler sağlıklı ürünler, iç tüketimini artırmalıyız'

Kuru meyve ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı atıştırmalıklar olarak tanımlandığına dikkati çeken Başkan Işık, Türkiye’de kuru meyve tüketiminin artırılması için devlet destekli projelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Işık, “Türkiye üretici olduğu halde kuru meyve tüketimimiz çok az. İngiltere, Almanya gibi ülkeler üretici olmadıkları halde kuru meyve tüketimleri bizden daha fazla ve sürekli tüketimleri artıyor. Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda rekoltenin çok olduğu yıllarda “okul üzümü projesi” hayata geçirilmişti. Bu projenin diğer kuru meyvelerimizi de kapsar şekilde tekrar hayata geçirilmesi faydalı olacaktır. Çocuklarımız sağlıklı kuru meyve tüketim alışkanlığı kazanırken, sağlıksız ürün tüketimi ve sonrasında ortaya çıkan sağlık sorunları da minimum seviyeye düşecektir” dedi.

Kuru meyve ihracatının yüzde 94’ü üzüm, incir ve kayısıdan

Ege Bölgesi’ndeki kuru meyve ihracatında; çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatı toplam ihracatın yüzde 94’ünü oluşturdu.

Ege Bölgesi’nden yapılan kuru meyve ihracatında ilk sırayı 481 milyon dolarlık tutarla çekirdeksiz kuru üzüm alırken, kuru üzüm ihracatından elde edilen döviz miktarı yüzde 15 artış gösterdi.

İngilizlerin beş çayındaki tercihi Türk üzümlü kekler oldu. Ege Bölgesi’nden çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında İngiltere 112 milyon dolarlık taleple zirvedeki yerini korudu. Hollanda’ya 60 milyon dolarlık, Almanya’ya 56 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ettik. Egeli ihracatçılar 78 ülkeye kuru üzüm ihraç etti.

Cennet meyvesi kuru incirin ihracatı yüzde 22’lik artışla 203 milyon dolardan 251 milyon dolara ilerledi. EİB çatısı altındaki 6 gıda birliğinin 5 yıldır ABD pazarında sürdürdüğü TURQUALITY Projesi sayesinde ABD’ye yapılan kuru incir ihracatımız son 1 yılda yüzde 42’lik artışla 35 milyon dolardan 50 milyon dolara çıktı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kuru incir ihracatında güçlü pazarlarımızdan Fransa’ya 29 milyon dolarlık, Almanya’ya ise 28 milyon dolarlık kuru incir ihraç etme başarısı gösterdik.

Kuru kayısıyı Malatya üretiyor, Ege Bölgesi ihraç ediyor

Malatya üretim merkezi olan kuru kayısıda ihracatın liderliğini Ege Bölgesi sürdürdü. Egeli ihracatçılar, son 1 yıllık dönemde kuru kayısı ihracatlarını yüzde 24’lük artışla 167 milyon dolardan 207 milyon dolara çıkardılar.

EİB’nin TURQUALITY Projesi, ABD’ye kuru kayısı ihracatında da yüzde 55’lik artışı beraberinde getirdi ve Egeli ihracatçıların ABD’ye kuru kayısı ihracatı 28 milyon dolardan 43 milyon dolara yükseldi. Ege Bölgesi’nden Almanya’ya 24 milyon dolarlık, Fransa’ya 22 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği son 1 yıllık dönemde 105 ülkeye kuru meyve ihraç etme başarısı gösterirken, 67 ülkeye ihracatını artırdı.