Ege’nin ihracatı 29 milyar doları aştı, hedef 50 milyar dolar

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Türkiye ihracatına en büyük ikinci katkıyı sağlayan Ege Bölgesi, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatını artırdı.

Bölgenin ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 artışla 3 milyar 625 milyon dolara çıktı. Ocak-Ağustos döneminde ise ihracat yüzde 2 artarak 28,6 milyar dolardan 29 milyar 154 milyon dolara yükseldi.

Denizli, Balıkesir, Muğla ve Uşak ihracat artışlarıyla bölge performansına pozitif katkı sağlarken, Manisa ve Afyonkarahisar'daki gerileme artış hızını sınırladı.

İzmir bölge ihracatının yüzde 54'ünü gerçekleştirdi

Ege Bölgesi ihracatında ilk sıradaki İzmir, yılın ilk 8 ayında ihracatını yüzde 2,06 artırarak 15 milyar 618 milyon dolara çıkardı. İzmir'in bölge ihracatındaki payı yüzde 53,6 oldu.

Kentin ağustos ayı ihracatı ise yüzde 1,24 gerileyerek 1 milyar 842 milyon dolara indi. İzmir, en fazla ihracatı 292 milyon dolarla mineral yakıtlar ve mineral yağlar grubunda gerçekleştirdi. Bu grubu 183,5 milyon dolarla kazanlar ve makineler, 180,2 milyon dolarla demir ve çelik takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 177,7 milyon dolarla Almanya olurken, ABD'ye 169 milyon dolar, İspanya'ya ise 144,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Manisa ikinci sıradaki yerini korudu

Manisa, 4 milyar 522 milyon dolarlık 8 aylık ihracatıyla Ege Bölgesi'nde ikinci sırada yer aldı. Kentin ihracatı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 9 gerilerken, ağustos ayında düşüş yüzde 12,81 oldu. Manisa'nın ağustos ihracatı 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Denizli ise ağustosta ihracatını yüzde 19,3 artırarak 453 milyon dolara çıkardı. Kentin 8 aylık ihracatı yüzde 12,4 artışla 3 milyar 368 milyon dolara ulaştı.

Balıkesir ağustosun artış rekortmeni

Balıkesir'in Ocak-Ağustos dönemindeki ihracatı yüzde 12,35 artarak 1 milyar 864 milyon dolara yükseldi. Kentin ağustos ayı ihracatı ise yüzde 55'lik artışla 307,6 milyon dolara çıktı.

Bu performansla Balıkesir, ağustos ayında Ege Bölgesi'nde ihracatını oransal olarak en fazla artıran il oldu.

Muğla 1 milyar dolar barajını aştı

Muğla'nın yılın ilk 8 ayındaki ihracatı yüzde 13,61 artışla 1 milyar 16 milyon dolara çıkarak 1 milyar dolar sınırını geçti. Kentin ağustos ihracatı da yüzde 15 artarak 127,2 milyon dolara ulaştı.

Aydın'ın 8 aylık ihracatı yüzde 3,96 artışla 1 milyar 302 milyon dolar, Kütahya'nın yüzde 6,34 artışla 683 milyon dolar, Uşak'ın ise yüzde 13,15 artışla 296,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Afyonkarahisar'ın Ocak-Ağustos ihracatı yüzde 22,09 gerileyerek 485,6 milyon dolara inerken, ağustos ayında yüzde 13 artarak 61 milyon dolara çıktı.

İlk 8 ayda bölge illeri arasında ihracatını oransal olarak en fazla artıran il yüzde 13,61 ile Muğla oldu. Muğla'yı Uşak, Denizli ve Balıkesir izledi.

“İhracattaki artışın hızını artırmamız gerekiyor”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, bölge ihracatındaki artışın olumlu olduğunu ancak küresel rekabet koşulları dikkate alındığında artış hızının çift haneli seviyelere çıkarılması gerektiğini belirtti.

İhracatçıların maliyet baskısı ve finansmana erişim koşulları nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden Öztürk, üretim maliyetleri, finansmana erişim ile enflasyon ve döviz kuru arasındaki dengenin rekabet gücü açısından önem taşıdığını ifade etti.

Öztürk, Ege Bölgesi'nin katma değerli, teknoloji yoğun ve markalı ihracatı artırmaya odaklanacağını belirterek, “Hedefimiz yalnızca ihracat rakamını artırmak değil, Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerini yükseltecek bir ihracat yapısına katkı sağlamak. Ege Bölgesi olarak ihracatımızı 50 milyar dolara çıkaracak potansiyele sahibiz” dedi.