En fazla ihracat artışı Avustralya ve Yeni Zelanda'ya

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın, ihracata dayalı ekonomi politikaları çerçevesinde dünyanın dört bir yanına gerçekleştirilen ihracatta artış eğilimini sürdürmek üzere çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Orta Amerika ve Karayipler’e ihracat yükselişte

Coğrafi ülke gruplarına göre ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta artış eğiliminin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, “Avrupa ülkelerine yapılan ihracat %2,5 artışla 97,2 milyar dolara, Asya ülkelerine ihracat da %10,8 yükselişle 13,5 milyar dolara çıktı. Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat %3,6 artışla 27,7 milyar dolara, Kuzey Amerika ülkelerine ihracat %8,3 yükselişle 11,7 milyar dolara ve Güney Amerika ülkelerine ihracat %18,1 artışla 2 milyar dolara yükseldi. Türkiye’den Orta Amerika ve Karayipler’e yapılan ihracat %10,1 yükselişle 1,9 milyar dolara, Afrika ülkelerine ihracat %3,6 artışla 13,8 milyar dolara ve Avustralya ve Yeni Zelanda’ya ihracat %26 yükselişle 800 milyon dolara ulaştı” ifadeleri kullanıldı.

Önemli pazar gruplarına yıllıklandırılmış ihracatın artış trendini sürdürdüğüne ve geçen ay itibarıyla rekor seviyelere çıktığına dikkat çekilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

“Yılın 8 aylık döneminde yıllık bazda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere yapılan ihracat %12,3 artışla 45,1 milyar dolara, serbest ticaret anlaşması olan ülkelere ihracat %14,1 yükselişle 25,1 milyar dolara, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat %3,4 artışla 71,3 milyar dolara yükseldi. Sınır komşusu ülkelere yapılan ihracat %10,8 artışla 22 milyar dolara, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkelerine ihracat %29,2 yükselişle 9,4 milyar dolara ve Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine ihracat %11,8 artışla 7 milyar dolara yükselerek söz konusu dönemdeki en yüksek ihracat değerlerine ulaştı. Böylece tüm bu ülke gruplarına yıllıklandırılmış bazda ihracatımız ağustos ayı itibariyle rekor seviyede gerçekleşmiştir.”

Yeni pazarlara ulaşmak için çalışmaya devam

Bakanlığın, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, ülkenin mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları devreye almayı sürdüreceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: “Orta Vadeli Program hedeflerimiz kapsamında dost ve yakın ülkeler başta olmak üzere, komşu ve çevre ülkeler ile uzak ülkeler dâhil farklı pazarlara yönelik ihracatımızın artırılması amacıyla ikili ve çok taraflı diyalog ve istişare mekanizmalarından faydalanmak amacıyla yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”