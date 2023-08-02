Endüstriyel mutfak sektörü için büyük fırsat

Türkiye'nin turizm ve otelcilik sektöründeki önemli gelişmelerinin yanı sıra endüstriyel mutfak alanındaki güçlü konumu, firmanın bu tercihini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Sırbistan'daki otel projesi için Türk üreticilerin kaliteli ve rekabetçi fiyatlı ürünleri sayesinde, firmanın projede ihtiyaç duyduğu ekipmanları karşılaması mümkün olacak.

Dünya Gazetesi okurlarına özel bu ihracat fırsatının detaylarına ulaşmak için başvuru yapabilirsiniz.

Sırbistan'daki otel, Türkiye'den yapacağı bu ihracatla kaliteli ürünlerle donatılmış bir endüstriyel mutfak elde etmeyi hedefliyor.

Geçen yıl 2,4 milyar dolara ulaşan Türkiye, endüstriyel mutfak ekipmanları ihracatında dünya genelinde önemli bir konumda yer alıyor ve kilogram başına ihracat gelirleri 4 doları aşarak ihracattaki katma değer üretiyor. Türk üreticilerin sağladığı kaliteli ürünler ve rekabetçi fiyatlar, Sırbistan'daki otel projesi için ideal bir seçim olmasını sağlıyor.

İhracatta kaliteli iş ortakları mümkün

Türkiye'nin yükselen ihracatı, kaliteli iş ortaklarıyla şirketler için benzersiz fırsatlar sunuyor. Kaliteli ve güvenilir ihracat alım fırsatları yayınlayan Forie ve TurkishExporter ihracat platformları ile ihracatın yıldızlarından biri olma yolunda önemli bir iş ortağı edinmiş olursunuz.

Sırbistan endüstriyel mutfak fırsatının ayrıntılarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.