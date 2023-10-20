Estonya’ya 200 milyon e'luk savunma sanayi ihracatı

Estonya Savunma Yatırımları Merkezi (ECDI) tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak 4X4 ve 6X6 araçlara yönelik olarak Estonya’nın başkenti Tallinn’de sözleşme imza töreni düzenlendi.

Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur tarafından Niyet Mektubu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Estonya Savunma Yatırımları Merkezi (ECDI) Genel Müdürü Magnus Valdemar Saar tarafından iki ülkenin savunma sanayisindeki iş birliğine yönelik protokol imzalandı. Daha sonra ECDI ile Otokar arasında ARMA 6X6, Nurol Makina arasında NMS (YÖRÜK) 4X4 zırhlı muharebe aracı tedarikine yönelik sözleşmelerin imzası atıldı. Sözleşmeleri Otokar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi ve Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol imza etti.

Bakan Güler, imzalanan niyet mektubunun iki ülke arasındaki mükemmel ilişkileri daha ileriye taşıyacağını belirterek, gelecek yıl ikili ilişkilerin 100. yılının kutlanacağına işaret etti. Güler, “Savunma sanayisindeki ilişkiler iki ülkeyi daha da yakınlaştıracak. Türk firmalarının ürünleri Estonya ordusunu daha da güçlendirip bölgesel güvenliğe katkıda bulunacak. Niyet anlaşması iyi ilişkileri daha geliştirecek” dedi.

Estonya Savunma Bakanı Pevkur da “Ukrayna-Rusya savaşından sonra savunmayı güçlendirmek için çok vaktimiz olmadığını anladık. NATO büyük bir askeri güç. Ukrayna ve İsrail’deki gelişmeler bu büyük gücü bir arada tutmanın önemini bir kez daha teyit etti” değerlendirmesinde bulundu.

“3. ülkelerin ihtiyaçları için de iş birliği yapabiliriz”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün ise Estonya’nın savunması ve güvenliğinin Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Zırhlı araçlarımız dünya çapında çok sayıda ordu tarafından başarıyla kullanılmaktadır. Zırhlı araç projelerinde olduğu gibi Estonya Savunma Bakanlığı’na ve Estonya Savunma Kuvvetleri’ne diğer tüm alanlarda da aynı seviyede destek sunacağımızdan emin olabilirsiniz.

Her iki ülkenin savunma sanayii firmaları, sadece kendi ülkelerimizin değil, üçüncü ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında da işbirliği yapabilirler” diye konuştu. ECDI Genel Müdürü Magnus Valdemar Saar, Estonya güvenlik güçlerinin sahip olduğu imkanları artırmak için Türk tedarikçilerle çalışma kararı aldıklarını söyledi. Saar, Türk şirketlerinin güçlü destek ve güvenilir tedarik zinciri oluşturma çabası için teşekkür etti. Konuşma ve imza törenlerinin ardından anlaşmaların tarafları günün anısına birbirlerine hediyeler takdim etti.