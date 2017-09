Etiyopyalı toptancı, fırıncılık ekipmanları ithal etmek istiyor

21 Eylül 2017

Etiyopya’da ithalat ihracat faaliyetleri yürütmekte olan bir firma, Türkiye’den unlu mamullerin imalatına yönelik her çeşit makine, ekipman ve aksesuarlar ithal etmek istemektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We are an import & export company based in Ethiopia

We are looking for all bakery related products, equipments & accessories.

Good day ...

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370278_bakery-equipments-and-accessories-import-to-ethiopia

