Ev aletleri üreticileri küresel pazarda yelken açıyor: İhracatta yeni fırsatlar kapıda!

Türkiye'nin ev aletleri ihracatı, güçlü performansını sürdürüyor. Ülke, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve elektronik cihazlar gibi çeşitli ürünlerle dünya pazarlarında etkin bir konumda. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde Türk ev aletleri talebi yoğun bir şekilde artıyor. Sektör, yüksek kaliteli ürünler ve rekabetçi fiyatlarla müşterilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye'nin ev aletleri ihracatındaki büyümesinin sürmesi beklenirken, Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin ev aletleri sektöründeki ithalatçı şirketler listesini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde ev aletleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

BAE, Türkiye’den ev aletleri üreticisi arıyor!

Ev aletleri ihracatı yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de BAE’den gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda BAE’de elektronik eşya alanında hizmet veren bir firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den çeşitli ev aletleri satın alacağını belirtti.

İthalatçı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.