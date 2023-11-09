Fas, streç film tedarikçisi arıyor

“Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik ilişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi”yle, Türkiye’nin kıta ülkeleriyle var olan köklü ve güçlü tarihi bağları, ticari ve ekonomik yönden de geliştirilmeye devam ediyor. Kuzey Afrika'dan Mısır, Fas, Cezayir ve Libya'ya, Sahra Altı Afrika'dan ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Senegal, Cibuti ve Sudan'la ihracatını hızla arttıran Türkiye, Afrika ülkeleri ile ticaret hacmini 41 milyar dolara ulaştırdı.

Bugün ise, Türkiye ile ticaret bağları giderek kuvvetlenen ve Türk ihracat şirketleri için büyük fırsatlar barındıran Fas’tan, Türkiye'nin e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat talebi geldi. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren Faslı firma, Türk ihracatçılardan manuel veya otomatik streç film talep ediyor.

İlgilenen ihracatçılar, Forie'de demo hesap oluşturarak Faslı ithalatçı ile iletişime geçebilir ve detaylı bilgilere erişebilirler.