Fas, Türkiye’den çeşitli kıyafet düğmeleri satın alacak

'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "Ticaret Diplomasisi Yüzyılı" olması adına çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, dünyanın en uzak köşesindeki ülkelerle dahi ticari ilişkileri geliştirmek için adımlar atıyor. Ayrıca "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" ile de kıta ülkeleriyle var olan bağlar, ticari ve ekonomik yönden de geliştirilmeye devam ediyor.

Bugün ise Afrika ülkeleri arasında, Türkiye’deki ihracatçılar için büyüme potansiyeli yüksek bir pazar niteliği taşıyan Fas, Türkiye’deki üreticilere bir iş fırsatı ile geldi. Bu kapsamda dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter aracılığıyla Türkiye’ye ithalat talebinde bulunan Faslı firma, Türk üreticilerden kıyafet düğmeleri satın almak istiyor.

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Faslı firmanın ihracat fırsatını görmek isteyen düğme üreticileri, Forie’de bir basic üyelik https://www.forie.com/tr/apps/ başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Fas’a ihracatın en kolay yolu

Fas pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Fas’ta yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.