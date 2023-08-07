Faslı çikolata dükkanı meyvelerini Türkiye’den alacağını açıkladı

Fas'ın Kazablanka şehrinde çikolatalı meyveler konusunda uzman bir çikolata dükkanı, Türkiye'den çilek, yaban mersini, incir gibi çeşitli taze, kuru ve dondurulmuş meyveler tedarik etme kararı aldı. Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri sektörünün 2022 yılında 1 milyar 573 milyon 464 bin dolar ihracat gerçekleştirmesi, çikolata dükkanı için önemli bir tercih sebebi oldu. Dünya Gazetesi okurlarına özel, bu ihracat fırsatının iletişim detaylarına ücretsiz ulaşmak için başvuru yapabilirsiniz.

Türkiye, dünyanın önemli oyuncusu

Türkiye'nin çilek ihracatı 2022 yılında 46,8 milyon dolar, yaban mersini ihracatı 1,33 milyon dolar ve incir ihracatı ise 307 milyon dolar seviyelerindeydi. Bu veriler, Türkiye’nin meyve üretiminde dünya çapında önemli oyuncu olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Türkiye'nin Fas'a yönelik çilek ihracatının olmaması dikkat çekiyor. Ancak yaban mersini ihracatı 14 bin dolar ve incir ihracatı ise 358 bin dolar seviyesinde. Faslı çikolata dükkanının bu ürünlere talep etmesi, Türk ihracatçılar için yeni bir pazar fırsatını da beraberinde getiriyor.

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