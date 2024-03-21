Faslı firma, Türkiye’den ‘içecek üretim hattı’ ithal edecek!

'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "ticaret diplomasisi yüzyılı" olması adına çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, dünyanın en uzak köşesindeki ülkelerle dahi ticari ilişkileri geliştirmek için adımlar atıyor. Bu çerçevede Uzak Ülkeler Stratejisi ve İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi'nin yanında "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" ile de kıta ülkeleriyle var olan bağlar, ticari ve ekonomik yönden geliştirilmeye devam ediyor.

Bugün Afrika ülkeleri arasında, Türkiye’deki ihracatçılar için büyüme potansiyeli yüksek bir pazar niteliği taşıyan Fas, Türkiye’deki üreticilere bir iş fırsatı ile geldi. Bu kapsamda Fas’ta soğuk çay üretimi yapan ithalatçı firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den içecek üretim hattı satın alacağını belirtti.

İçecek sektöründe faaliyet gösteren Faslı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Tek tıkla Fas pazarına ulaşın!

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Fas pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Fas’taki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Fas’ta faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Fas’ta ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.