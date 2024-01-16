Fas’tan Türk üreticilere ihracat fırsatı: “Yüz tanıma kameraları”

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük ekonomilerinden biri olan ve hem bölgesel hem de küresel açıdan stratejik bir konuma sahip olan Fas, Türkiye’deki üreticiler için büyüme potansiyeli yüksek bir pazar niteliği taşıyor.

Bugün bu pazarda yer almak isteyen üreticilere, yeni ihracat pazarları ve ihracat müşterileri sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir fırsat kapısı daha aralandı. Bu kapsamda mimarlık, mühendislik ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den yüz tanıma kameraları satın alacağını belirtti.

Fas’tan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Fas pazarına ulaşmanın kolay yolu

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Fas pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Fas’taki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Fas’ta faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Fas’ta ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.