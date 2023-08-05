Fildişi Sahili'ne otomotiv ve traktör yedek parça ihracatı fırsatı

Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nden bir tedarikçi LANDINI ve New Holland marka traktör ile MAN ve IVECO gibi markalar için kamyon yedek parça arayışına girdi. Türkiye'den otomotiv yedek parça üreticileri, Fildişi Sahili pazarında büyüme potansiyeli ve alternatif bir iş birliği fırsatı bekliyor.

Yedek parçada alternatif büyüyen pazar

Otomotiv sektöründe Fildişi Sahili Cumhuriyeti en çok ithalatı Çin'den yapıyor. Çin’i Almanya, Fransa, Hindistan, ABD, Hollanda ve Türkiye takip ediyor. Toplam otomotiv sektörünün ithalatı 320 milyon doları aşıyor.

Türkiye ise Fildişi Sahili'ne otomotiv ihracatında 22 milyon doları geçti ve hala sektör büyük potansiyeliyle göz kırpıyor. Bu ihracat seviyesinin uzun süredir devam etmesi, Fildişi Sahili pazarında Türk otomotiv yedek parça üreticileri için önemli bir iş birliği fırsatı sunuyor. Bu fırsatı ücretsiz görüntülemek için başvuru yapabilirsiniz.

Traktörde Türkiye’den ihraç artışı ortalamanın üzerinde

Traktör alanında ise Fildişi Sahili'nin ithalatı son 5 yılda yüzde 50 artarken, Türkiye'den yapılan ithalat ise yaklaşık yüzde 70 artış gösterdi ve 2,7 milyon doları aştı. Bu da Türkiye'deki traktör ve yedek parça üreticileri için Fildişi Sahili pazarında alternatif bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Türkiye'deki traktör ve otomotiv yedek parça üreticileri, bu talebi değerlendirerek uluslararası alanda genişlemek ve ihracatlarını artırmak için önemli bir adım atabilirler.

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