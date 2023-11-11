Forie, e-ihracat uygulamasıyla ihracatçılara yeni fırsatlar sunuyor

TurkishExporter, 25 yıldır Türk üreticilerine yeni ihracat pazarları ve müşterileri sağlıyor. Forie, 43 ana sektör ve 578 alt sektörde Her hafta 1500-2000 arasında güncel alım fırsatını üyelerine ulaştırarak dünyanın her yerinden ithalatçılarla bağlantı kurma imkanı sağlıyor.

İhracat yapan firmalara sınırsız iletişim imkânı sağlayan bir mobil ihracat uygulaması Forie’yi IOS ve Android uygulama mağazalarından indiren kullanıcılar, işletmelerini tanıtıp onay aşamasını tamamladıktan sonra uluslararası ithalatçılarla iletişime geçmeye başlayabiliyor.

Onay aşamasını tamamlayan ihracatçı firmalar, ilk kullanıma özel tanımlanan haklar ile yayınlanan ücretsiz alım fırsatına teklif ileterek belki de milyonlar dolarlık bir ihracat görüşmesini başlatabiliyor.

11 Kasım 2023, günün açık ve önemli ihracat fırsatları tümünü görebilmek için bu bağlantıyı kullanabilir ve ilanlara ücretsiz olarak erişebileceğiniz basic/demo üyelik hesabınızı başvuru yapabilirsiniz.

- Fransız müşteri, oyuncak çeşitleri talep ediyor. (İthalatçı firma, şu an İstanbul’da)

- Kuveyt firması, helal sucuk bağırsağı ithal etmek istiyor.

- Tanzanyalı müşteri, paslanmaz çelik tencere takımları ithal etmek istiyor.

- Fransa firması, Hasır tel ızgaralar fason ürettirmek istiyor.

- Arnavutluk, çelik rulo (kağıt havlu topları için) satın alacak.