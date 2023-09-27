Forie’de günün ihracat fırsatları

Gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi toplamda 43 ana sektör ve 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalara TurkishExporter; her gün binlerce dolar değerinde ihracat fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu büyük fırsatlardan bazıları, Forie mobil ihracat uygulamasının demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuluyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını, IOS ve Android mağazalarından kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içerisinde firmanızın bilgilerini doğru bir şekilde girdiğinizde, demo veya basic üyelikle birlikte size 10 kredi verilecektir.

Ayrıca, Forie'de yer alan tüm ilanlar kısmına ulaşabilir ve size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

· Sırbistan, jöleli şekerlemeler ithal etmek istiyor (GTIP: 1704 – Kakao içermeyen şeker mamulleri),

· Güney Afrikalı mobilya üreticisi, Plywood talep ediyor -Türkiye’ye gelecek- (GTIP: 4412- Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar),

· Rusya, makine takımları satın almak istiyor,

· Suudi Arabistan, ayakkabı ithal etmek istiyor (GTIP: 6401 – Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar),

· Özbekistan, elektrik dağıtım trafoları satın alacak (GTIP: 8504- elektrik transformatörleri, statik konvertörler ve endüktörler),

· Brezilya, dondurma ihraç etmek istiyor (GTIP: 2105 – Dondurma ve yenilen diğer buzlar),

· Mısır, baharat ve aktariye ürünleri ihraç etmek istiyor (GTIP: 09- Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat),

· İran, 500 ton bakır külçe (GTIP: 74- Bakır ve bakırdan eşya) ihraç etmek istiyor,

· Çin, kaynak torçları ihraç etmek istiyor,

· Türk firma, seramik gıda kapları ve süs eşyaları ihraç edecek (GTIP: 69 – Seramik mamulleri).

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını şu adresten inceleyebilirsiniz.