Forie’de günün ihracat fırsatları

TurkishExporter, 43 ana sektör ve 578 alt sektörde binlerce dolar değerindeki ihracat fırsatlarıyla günlük olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bu büyük fırsatlardan bazıları, Forie mobil ihracat uygulamasının demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuluyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalarından kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızın bilgilerini doğru bir şekilde girdiğinizde, demo veya temel üyelikle birlikte size 10 kredi verilecektir. Ayrıca, Forie'deki tüm ilanlara adresinden erişebilir ve hesabınıza tanımlanan 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurabilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

· Rusya, çamaşır ve bulaşık deterjanı ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 3902- Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzekaktif müstahzarlar; yıkama müstahzaları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzaları (sabun içersin içermesin))

· Tunus, alçıpan vidası ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 7318- Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondelalar dahil) ve benzeri eşya)

· İspanya, 4x40HC (her hafta) sarımsak ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 0703- Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş)).

· Slovenya, fındık, badem ve kuru meyveler ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 0813- Meyveler (kurutulmuş); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbiriyle olan karışımları)

· Gabon, otomatik tavuk kafesleri satın almak istiyor, (GTİP Kodu: 843629: Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makine ve cihazlar; kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makine ve cihazları: -- Diğerleri: ---Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar)

· Nepal, süt sağım makineleri ithal edecek, (GTİP Kodu: 8434- Süt sağma makineleri ve sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar)

· Kanada, kuruyemiş çeşitleri ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 08- Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları)

· Irak, otogaz sistemleri ve LPG tüpü parçaları ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 8708- 8701 ila 8705 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarları)

· Nijerya, alkid reçine ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 390750- Alkit reçineler)

· Tunus, küresel vanalar ithal etmek istiyor. (GTİP Kodu: 8481- Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (basınç düşürücü valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil)

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