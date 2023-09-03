Forie’de haftanın açık ihracat fırsatları
TurkishExporter’ın global markası Forie’de haftanın açık ihracat fırsatları yayınlandı. Demo üyeliğiniz varsa sistem her hafta 7 ihracat fırsatına erişim sağlıyor.
Haftalık 1500 – 2000 adet dolayında ihracat fırsatını kurumsal üyeleri buluşturan TurkishExporter, bu iş fırsatlarından bazılarını da Forie mobil ihracat uygulamasında demo basic üyeler için açıyor.
Forie, mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalardan indiren ve doğru şirket bilgileri giriş yapan yüzlerce şirkete basic üyelik veriyor ve ilk kullanım içinde 10 kredi sağlıyor.
Burada yer alan ilanlar dışında tüm ilanlardan herhangi birini de seçip size sağlanan 10 kredi ile alıcı firmaya ulaşabiliyorsunuz.
Haftanın 1 kredi okunan ihracat fırsatlar listesi:
Irak - PVDF malzemeler almak istiyor
Mısır - Kauçuk ve plastik hammaddeler ithal edecek
Avusturya - Saç bakım ürünleri ithal edecek
Tunus - Matbaa hizmeti basım işi yaptıracak
Mısır firması, çanak anten almak istiyor
Türkiye- TIR bazında ihracata seramik
İran - Kakao tozu ithal edecek
Arnavutluk - Mutfak ürünleri alacak
Yukarıda yer alan ilanlara şu adresten gidebilirsiniz.