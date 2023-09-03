Forie’de haftanın açık ihracat fırsatları

Haftalık 1500 – 2000 adet dolayında ihracat fırsatını kurumsal üyeleri buluşturan TurkishExporter, bu iş fırsatlarından bazılarını da Forie mobil ihracat uygulamasında demo basic üyeler için açıyor.

Forie, mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalardan indiren ve doğru şirket bilgileri giriş yapan yüzlerce şirkete basic üyelik veriyor ve ilk kullanım içinde 10 kredi sağlıyor.

Burada yer alan ilanlar dışında tüm ilanlardan herhangi birini de seçip size sağlanan 10 kredi ile alıcı firmaya ulaşabiliyorsunuz.

Haftanın 1 kredi okunan ihracat fırsatlar listesi:

Irak - PVDF malzemeler almak istiyor

Mısır - Kauçuk ve plastik hammaddeler ithal edecek

Avusturya - Saç bakım ürünleri ithal edecek

Tunus - Matbaa hizmeti basım işi yaptıracak

Mısır firması, çanak anten almak istiyor

Türkiye- TIR bazında ihracata seramik

İran - Kakao tozu ithal edecek

Arnavutluk - Mutfak ürünleri alacak

Yukarıda yer alan ilanlara şu adresten gidebilirsiniz.