Fransa'dan yazdı, Irak'a kruvasan ithal edecek

Paris'ten Türkçe yazan ithalat firması Irak pazarı için kruvasan ithal edeceğini bildirdi. İthalatçı, Irak pazarında temsilcisi olmayan Türk firma arıyor.

Türkçe yazışma yapılabilecek bu alım talebinin detayına ulaşmamak için.: [Kruvasan Alımı]

İlgili ihracat alım talebini ücretsiz olarak görüntülemek formu doldurunuz.

Hamur işlerinde pasta büyük

47,9 milyar dolar hacme sahip olan ekmek, hamur işleri, kek ve pasta benzeri ürünler sektöründe ülkemiz dünyada iyi bir sıralamaya sahip ama hala pastadan daha büyük pay için önümüz açık.

Ülkemizin 2022 yılı verilerine göre hamur işleri, kek, pasta benzeri ürün ihracat toplamında 1,3 milyar dolar değer üretti. Yani sektörde yüzde 3'e doğru büyüyoruz.

Talebi kaynağı Irak pazarında ise güçlü bir konuma sahibiz. Türkiye’nin ise Irak’a yaptığı ihracat değeri 435 milyon dolar.