Fransız firma, nonwoven kumaş üreticisi arıyor

Pandemi ile birlikte ihracatta yıldızı parlayan kumaş türü: nonwoven kumaş. Medikal ve hijyen ürünlerinin üretiminde sıkça tercih edilen nonwoven kumaş türü, sıvıyı emme kapasitesi, dayanıklılığı ve hava geçirme özellikleri sayesinde bu ürünlerin temel bileşeni haline gelmiştir.

Günümüzde büyük talep gören bu kumaş türünün önümüzdeki yıllarda da talebinin artmaya devam edeceği ve ihracatta güzel bir büyüme grafiği yakalayacağı öngörülebilir.

Fransa’da bulunan ve web sitesindeki bilgileri incelendiğinde ambalaj üretiminde köklü bir geçmişe sahip olduğu ve uzun yıllardır sektörde varlığını sürdürdüğünü ifade eden üretici firma, nonwoven kumaş alım talebini Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter sayfasına yazdı.

Siz de nonwoven kumaş üreticisi iseniz, bu ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz.

Kumaş İthalatçı Şirketler Listesi

Türkiye'de kumaş üretimi ve ihracatı yapan bir firma sahibi veya kumaş alanı ile ilgilenen dış ticaret uzmanı iseniz, işinizi kolaylaştıracak özel olarak hazırlanmış dosyalara mutlaka göz atmalısınız.

Kumaş sektöründe saatlerce pazar araştırması yapmadan, yeni pazarlara adım atmak için büyük bir fırsat! Binlerce kumaş kullanıcısı ve ithalatçısı şirketin iletişim bilgileri artık bu kaynakta sizi bekliyor.

2022 ve 2023 yıllarına ait hem sektörel hem de ülke bazında ayrıştırılmış kumaş ambalajı ithalatçısı firmaların tüm iletişim bilgileri bu dosyalarda bulunuyor. Eğer TurkishExporter'da bir kurumsal üyeliğiniz varsa, bu şirketleri gözden geçirmeniz işinizi büyük ölçüde kolaylaştırabilir.