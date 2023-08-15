Fransız moda e-ticaret firması, Türkiye’de üretim yaptıracak

E-ticaret web sitesinde İtalya’ya özel siparişler veren ve İtalya stili sattığını vurgulayan Fransız firma, bugün TurkishExporter’da yer alan ilanında Türkiye’de üretici aradığını duyurdu.

İlanda firma özetle şunları yazdı: “ Türkiye'de erkek takım elbise, gömlek ve aksesuar üreticileri arıyorum.”

Sipariş bazlı üretim talebi içeren bu önemli iş ilanına erişmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie mobil ihracat uygulamasında faal şirket olmak gerekiyor. Forie ihracat platformunun promosyon bazlı demo üyelik sistemine şuradan başvurabiliyorsunuz.