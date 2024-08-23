G20 ülkelerinin ihracatı değişmedi, ithalatı arttı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan rapora göre, 2024 yılı ikinci çeyreğinde G20 ülkelerinin ihracatında mevsimsel düzeltilmiş verilerde değişiklik olmadı. İhracat yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 artış göstermişti.

İthalatta ise 6 çeyrek dönemdir devam eden düşüş sona erdi ve yüzde 1,2 artış kaydedildi.

Bölgede ihracat 4 trilyon 584,2 milyar dolar, ithalat 4 trilyon 596,8 milyar dolar oldu. Bir önceki dönemde ihracat 4 trilyon 586,1 milyar dolar, ithalat 4 trilyon 543,7 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece dış ticaret 12,6 milyar dolar açık verdi.

G20 ülkelerini, Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avrupa Birliği, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya ve Suudi Arabistan'dan oluşuyor.