Gana, ticari pizza fırınları almak istiyor

31 milyon nüfusu, 21 milyar dolar ithalat ve 15,1 milyar dolar ihracat ile Gana Afrika kıtasının önemli ülkelerinden biridir. Türkiye, Gana’ya hem ihracatta ve hem de ithalatta ilk 10 ülke arasında değil yani Türklerin henüz etkin olmadığı bir ülke.

Bugün TurkishExporter’da yer alan bir ihracat alım ilanında Ganalı firma, Türkiye’den ticari pizza alım ilanı yayınladı. Bu ihracat fırsatını görmek isteyen üretici ve ihracatçılar Forie’de bir demo üyelik başlatıp. İthalatçının firmanın iletişim detaylarına ulaşabiliyorlar.

Makine sektörü ihracat firmalarına potansiyel alım şirketleri

Makine sektörü ihracat pazar araştırmasının temel unsurlarından birincisi, hangi ülkelere ürün satabileceğinizi belirlemektir. İkinci ana unsur ise seçtiğiniz ülkede hangi şirketler nasıl bulur ve ulaşabilirim sorusunu cevaplamaktır.

Hangi ülkeleri seçtiğiniz belli ise o ülkede yer alan potansiyel alıcılar için, TurkishExporter uzmanları tarafından hazırlanan ve Forie DataBank’ı kullanabilirsiniz.